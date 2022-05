Spectacle chorégraphique carnavalesque “Liesse(s)” Capdenac Capdenac Catégories d’évènement: Capdenac

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05

Capdenac Lot Capdenac Au milieu d’une centaine de parpaings, de papier froissé, déchiré et d’un groupe de danseur·euses, des figures de femmes se croisent et s’assoient puissantes sur les ruines fumantes de rituels mettant en scène les transactions de leurs corps. Dans ce chaos carnavalesque, les tableaux chorégraphiques et scènes de liesse se succèdent, réinterprétant les symboles avec jubilation. Yaëlle Antoine, artiste-complice du Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, affirme avec la compagnie d’Elles, depuis près de 15 ans, une démarche esthétique autant que politique, créant des spectacles féministes et émancipateurs.

Compagnie d’Elles

tous publics à partir de 10 ans durée 1h20 Cie d’Elles-Liesses-01-©Kalimba-2021

