Besançon Musée des beaux-arts et d'archéologie Besançon, Doubs Spectacle chorégraphique autour de Juliette Roche Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Spectacle chorégraphique autour de Juliette Roche Musée des beaux-arts et d’archéologie, 9 septembre 2021, Besançon. Spectacle chorégraphique autour de Juliette Roche

le jeudi 9 septembre à Musée des beaux-arts et d’archéologie Entrée libre, dans la limite des places disponibles : inscription recommandée

Spectacle chorégraphique de Nathalie Pernette autour de Juliette Roche Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution à Besançon Besançon République Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des beaux-arts et d'archéologie Adresse 1 place de la révolution à Besançon Ville Besançon lieuville Musée des beaux-arts et d'archéologie Besançon