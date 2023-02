Spectacle : Chicandier Rue Pablo Picasso Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Spectacle : Chicandier Rue Pablo Picasso, 5 avril 2023, Montluçon . Spectacle : Chicandier Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso Montluçon Allier Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès

2023-04-05 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-05

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon

Allier EUR 29 36 Nous retrouvons Chicandier et Mathou mais les choses ont changé ! Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Ville Montluçon lieuville Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon /

Spectacle : Chicandier Rue Pablo Picasso 2023-04-05 was last modified: by Spectacle : Chicandier Rue Pablo Picasso Montluçon 5 avril 2023 Allier Athanor centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso Montluçon Allier Rue Pablo Picasso Montluçon

Montluçon Allier