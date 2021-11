Bavay Salle des fêtes Bavay, Nord Spectacle “Chez Manu et Odile, le retour…” Salle des fêtes Bavay Catégories d’évènement: Bavay

Nord

Spectacle “Chez Manu et Odile, le retour…” Salle des fêtes, 22 janvier 2022, Bavay. Spectacle “Chez Manu et Odile, le retour…”

Salle des fêtes, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Manu et Odile, vieux couple de retraités du Nord, vous invitent chez eux. Alors qu’Odile se tient prête à vous accueillir, Manu exhume d’on ne sait où, des bibelots qui vont replonger les vieux amoureux dans les années 60. Souvenirs ? Ou réalité du quotidien ? Quand la mémoire joue des tours, que les corps fatiguent, que les objets mentent ou raisonnent et que les voix se marient autour d’instruments lessivés, la facétieuse cantatrice et le pantin lunaire ne manqueront pas de vous réjouir ou de vous troubler.

Suivi d’une auberge espagnole à la salle des fêtes, prévoir des plats à partager et votre boisson (en tenant compte des conditions sanitaires au moment de l’évènement)

Théâtre chanté pour une marionnette de tête et une comédienne Salle des fêtes Rue Pierre Mathieu BAVAY Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bavay, Nord Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue Pierre Mathieu BAVAY Ville Bavay lieuville Salle des fêtes Bavay