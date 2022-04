Spectacle chez l’habitant – Concert Duo Odalva Pey, 7 mai 2022, Pey.

Spectacle chez l’habitant – Concert Duo Odalva Laplace Pierrot 466 route de l’Adour 40300 Pey Pey

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 22:00:00 Laplace Pierrot 466 route de l’Adour 40300 Pey

Pey 40300

0 12 EUR Dans le cadre des concerts chez l’habitant : venez découvrir le groupe ODALVA.

Odalva, c’est de la chanson actuelle. Ils sont deux. Elle a une voix claire et belle, lui semble toujours prêt à partir en roue libre. Leurs chansons sont comme une bulle de fraicheur posée sur le monde. Avec une tendre complicité ils embarquent le public dans une balade hors du temps, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Un spectacle poétique, drôle et d’une grande sincérité.

Concert chez l’Habitant avec le duo ODALVA suivi d’une auberge Espagnole afin de passer un bon moment entre nous et les artistes

+33 6 75 86 81 52

Dans le cadre des concerts chez l’habitant : venez découvrir le groupe ODALVA.

Odalva, c’est de la chanson actuelle. Ils sont deux. Elle a une voix claire et belle, lui semble toujours prêt à partir en roue libre. Leurs chansons sont comme une bulle de fraicheur posée sur le monde. Avec une tendre complicité ils embarquent le public dans une balade hors du temps, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Un spectacle poétique, drôle et d’une grande sincérité.

Festiv’Adour

Laplace Pierrot 466 route de l’Adour 40300 Pey Pey

dernière mise à jour : 2022-04-11 par