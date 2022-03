Spectacle Chevaux et Passions du Sud Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Spectacle Chevaux et Passions du Sud Parentis-en-Born, 11 juillet 2022, Parentis-en-Born. Spectacle Chevaux et Passions du Sud Parentis-en-Born

2022-07-11 – 2022-07-11

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born 7 7 EUR Depuis 8 ans, Chevaux et Passions du Sud sillonne les arènes du grand Sud-ouest chaque été afin de faire connaître les traditions landaises et mettre en valeur l’art équestre ibérique. C’est une invitation au voyage dans un monde ou l’Homme et l’Animal ne font qu’un. 1h30 d’émotion pour petits et grands. Depuis 8 ans, Chevaux et Passions du Sud sillonne les arènes du grand Sud-ouest chaque été afin de faire connaître les traditions landaises et mettre en valeur l’art équestre ibérique. C’est une invitation au voyage dans un monde ou l’Homme et l’Animal ne font qu’un. 1h30 d’émotion pour petits et grands. +33 5 58 78 20 96 Depuis 8 ans, Chevaux et Passions du Sud sillonne les arènes du grand Sud-ouest chaque été afin de faire connaître les traditions landaises et mettre en valeur l’art équestre ibérique. C’est une invitation au voyage dans un monde ou l’Homme et l’Animal ne font qu’un. 1h30 d’émotion pour petits et grands. @MAB

Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Ville Parentis-en-Born lieuville Parentis-en-Born Departement Landes

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Spectacle Chevaux et Passions du Sud Parentis-en-Born 2022-07-11 was last modified: by Spectacle Chevaux et Passions du Sud Parentis-en-Born Parentis-en-Born 11 juillet 2022 Landes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Landes