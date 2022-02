Spectacle « Cherche jeune fille pour baby sitting » Azay-sur-Cher, 3 mars 2022, Azay-sur-Cher.

Spectacle « Cherche jeune fille pour baby sitting » Azay-sur-Cher

2022-03-03 – 2022-03-03

Azay-sur-Cher Indre-et-Loire Azay-sur-Cher

13 EUR À la boulangerie, Camille déchire délicatement l’un des petits papiers découpés au ciseau en bas de l’affichette. Du haut de ses 145 centimètres et avec l’innocence insolente de ses 14 ans, Camille téléphone. Camille rencontre Mouche. Surprise ! Mouche n’est pas une maman, mais une grand-mère qui voudrait que Camille s’occupe avec elle de ses petits enfants. Elle lui demande deux choses : honnêteté et franchise. Mouche a un cancer. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. Elle tient à reprendre contact avec ses petits enfants et les aider à préparer leur deuil. L’adolescente va assister la vieille dame afin qu’elle puisse mettre de l’ordre dans ses affaires et rétablir la communication avec les siens avant de partir. Au fur et à mesure des rendez-vous, Camille va vite grandir et écrire le

Spectacle « Cherche jeune fille pour baby sitting » à la Touline. Présenté par La compagnie du Chat Pitre. D’après le roman d’Eva Kavian.

latouline37@gmail.com +33 2 47 50 43 84 https://www.latouline37.com/

Azay-sur-Cher

