SPECTACLE – CHE TANGO ! Saint-Avold, 2 avril 2022, Saint-Avold.

L’ensemble de musiciens et de chanteurs solistes argentins s’installe en France en 1997. Ils forment le groupe « Che Tango ! « , succès immédiat en Avignon au Festival Off en 1999 ! Les solistes, très demandés, se produisent en concert partout dans le monde. Le noyau de ce groupe est représenté par Paula (chanteuse) et Horacio (guitariste). Dans leurs concerts, ils nous font rêver et nous entrainent dans « une vaste ballade en Argentine, plaine d’humour, de mélancolie et d’énergie ». La formation revient ensuite en Argentine où elle réalise de nombreuses tournées aux quatre coins du vaste pays. Les artistes considèrent leur mission d’interprète comme un combat double : artistique et humaniste. Ils éprouvent toujours un plaisir immense à partager leur passion avec leur public. Déterminés à engager leur vie pour « les Droits de l’Homme », ils expriment la volonté d’apporter « leur pierre à l’édifice » en offrant leur temps et leur art à une cause qui leur tient à cœur : la justice sociale ! Aujourd’hui, le trio est de retour en France… c’est une terre qu’ils adorent !

