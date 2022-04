Spectacle : Chayote & Pitaya ne racontent pas des salades Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle : Chayote & Pitaya ne racontent pas des salades Valence, 15 juin 2022, Valence. Spectacle : Chayote & Pitaya ne racontent pas des salades Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence

2022-06-15 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-15 Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas

Valence Drôme Pour faire une bonne salade de fruits jolie, la recette est simple, il suffit: d’une cuisinière et d’une belle panière garnie de fruits divers et de saison. mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr +33 4 75 40 93 82 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Ville Valence lieuville Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Spectacle : Chayote & Pitaya ne racontent pas des salades Valence 2022-06-15 was last modified: by Spectacle : Chayote & Pitaya ne racontent pas des salades Valence Valence 15 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme