SPECTACLE – CHARLIE LIGHT LES ORPHELINS D’UN MONDE MODERNE Basse-Ham, 3 avril 2022, Basse-Ham.

SPECTACLE – CHARLIE LIGHT LES ORPHELINS D’UN MONDE MODERNE Salle des fêtes 90 avenue de Nieppe Basse-Ham

2022-04-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-03 Salle des fêtes 90 avenue de Nieppe

Basse-Ham Moselle Basse-Ham

Show-case

Présentation du nouveau spectacle de Locksley Mus avec l’orchestre symphonique de Marly

Londres aujourd’hui.

Un comédien plus ou moins raté, espiègle et fantasque, est en couple avec Edna, avocate et fille de Mister Goldman, créateur de la banque Goldman Brothers. Tous deux se rendent à une soirée pour fêter les 25 ans de la banque. A l’issue de la fête, Mister Goldman propose à son futur gendre de travailler pour lui. Celui-ci ne sait pas refuser cette proposition et se retrouve dans le monde des requins de la finance et du travail H24. Comment va-t-il pouvoir s’en sortir ? Cette histoire originale nous emmène du rire aux larmes, du rocambolesque aux émotions les plus profondes de notre époque…

+33 3 87 66 97 38 https://www.locksleymus.com/

Locksley Mus

Salle des fêtes 90 avenue de Nieppe Basse-Ham

dernière mise à jour : 2022-03-30 par