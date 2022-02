Spectacle Charla Banjara Centre culturel de Fayence,Fayence (83), 5 mars 2022, .

Spectacle Charla Banjara

Centre culturel de Fayence, Fayence (83), le samedi 5 mars à 20:30

Spectacle Charla Banjara Rencontre de la musique persanne, du chant et de la danse Rajasthani, et du cante et du baile flamenco. “Charla Banjara” : “conversation gitane”. Dans cette création, c’est bien d’un dialogue entre cultures orientales dt gitanes qu’il s’agit. La musique classique persane y converse avec le cante jondo flamenco et les chants populaires kabeliya des gitans du Rajasthan. La transe soufie y côtoie le duende. La danse se combine à la musique et au chant. L’improvisation y est maîtresse du jeu. Une symbiose sous le signe du féminin portée par la fougue de deux artistes généreuses, Maria Robin et La Fabia, qui sont accompagnées par Shadi Fathi, brillante soliste de musique persane et Jésus de la Manuela, cantaor gitan à la voix de feu. Billeterie en ligne : Organisé par le Foyer rural de Fayence – Tourrettes – Précisions à venir *source : événement [Spectacle Charla Banjara](https://agendatrad.org/e/34619) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12 euros

avec Cie Acento Flamenco et La Fabia

Centre culturel de Fayence,Fayence (83) Centre culturel de Fayence, 83440 Fayence, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T23:30:00