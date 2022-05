Spectacle CHAPUZE Fenioux Fenioux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fenioux

Spectacle CHAPUZE Fenioux, 21 mai 2022, Fenioux. Spectacle CHAPUZE Fenioux

2022-05-21 – 2022-05-21

Fenioux Deux-Sèvres Fenioux Spectacle CHAPUZE organisé par le Comité des Fêtes de Fenioux, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Nouveau spectacle, ” Cé pas d’ma fôte “.

Inscription sur réservation et par téléphone uniquement.

Tarif : 10 €

Gratuit pour les bénévoles. Spectacle CHAPUZE organisé par le Comité des Fêtes de Fenioux, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Nouveau spectacle, ” Cé pas d’ma fôte “.

Inscription sur réservation et par téléphone uniquement.

Tarif : 10 €

Gratuit pour les bénévoles. +33 6 85 71 72 70 Spectacle CHAPUZE organisé par le Comité des Fêtes de Fenioux, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Nouveau spectacle, ” Cé pas d’ma fôte “.

Inscription sur réservation et par téléphone uniquement.

Tarif : 10 €

Gratuit pour les bénévoles. Spectacle

Fenioux

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Fenioux Autres Lieu Fenioux Adresse Ville Fenioux lieuville Fenioux Departement Deux-Sèvres

Fenioux Fenioux Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenioux/

Spectacle CHAPUZE Fenioux 2022-05-21 was last modified: by Spectacle CHAPUZE Fenioux Fenioux 21 mai 2022 Deux-Sèvres Fenioux

Fenioux Deux-Sèvres