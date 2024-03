Spectacle Chanteur-Humoriste organisé par Cugand Solidarité – 2024 Espace Culturel du Doué Cugand, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle Chanteur-Humoriste organisé par Cugand Solidarité – 2024 Cugand Solidarité organise un spectacle Chanson/Humour avec Guillaume MORROW le vendredi 22 mars 2024 à l’Espace Culturel du Doué. Vendredi 22 mars, 20h00 Espace Culturel du Doué Tout public. Enfant -12 ans = 8 € / Adulte = 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Cugand Solidarité organise un spectacle Chanson/Humour avec Guillaume MORROW le vendredi 22 mars 2024 à l’Espace Culturel du Doué à partir de 20h

Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « cugandsolidarite@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618902055 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677858599 »}]

cugand solidarité