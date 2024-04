SPECTACLE « CHANTE PLUME » CIE TORTILLA Passage des cultures Aire-sur-l’Adour, mercredi 24 avril 2024.

Chante Plume

Douceur et poésie un voyage en chantant, enchanté…

Quand la plume de mon oreiller s’en est allée, le vent a soufflé… la plume a filé… elle a rencontré des oiseaux voisins, d’autres plus lointains. Des oiseaux qui chantent et dansent dans le vent, traversent des fleuves et des océans…

Chante Plume , c’est un voyage autour du monde qui fait la part belle aux sonorités étranges, pas si étrangères, avec des comptines grecques, roumaines, tunisiennes… accompagnées au ukulélé et au kalimba.

Créée à Ambarès-et-Lagrave (Gironde) en novembre 2008, la Compagnie Tortilla est principalement tournée vers le théâtre et le conte, mais s’inspire d’autres expressions comme la danse et le chant.

Mercredi 24 avril, 16h30 Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

Public 6 mois-3 ans.

Durée 30 minutes.

Gratuit, sur inscription. EUR.

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

