Spectacle chanté : Les Divettes Billère, 26 mars 2022, Billère.

Spectacle chanté : Les Divettes Salle Lacaze Rue de la Mairie Billère

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle Lacaze Rue de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques

6 6 EUR “Trois drôles de dames, lasses des caddies et des superettes, oublient leur train-train et se rêvent en Divas.

Elles font valser leur quotidien et se lancent dans un tour de chant dont elles seront les vedettes.”

Cette soirée est organisée au profit de l’association Wa-Iba, afin de contribuer au financement d’une école maternelle à Koubri au Burkina Faso.

+33 6 28 06 08 01

Wa Iba

Salle Lacaze Rue de la Mairie Billère

dernière mise à jour : 2022-02-21 par