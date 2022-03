Spectacle chanté / Déambulation en chansons Musée francais de la photographie, 14 mai 2022, Bièvres.

Spectacle chanté / Déambulation en chansons

Musée francais de la photographie, le samedi 14 mai à 20:00

Têtes de chien – Quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles ——————————————————————————- ### Spectacle chanté / Déambulation en chansons Le temps d’une soirée, les Têtes de chien viennent enchanter les espaces du musée pour prêter leurs voix à celles et ceux qui l’espace d’un instant ont posé devant les objectifs d’hier à aujourd’hui. Ces cinq personnalités marquées, aux tessitures et styles de voix complémentaires, donnent vie à des spectacles toujours étonnants… Chaque espace devient un terrain d’expérimentation où les artistes jouent de leur corps et de leurs voix, reconstituant l’histoire d’ancêtres communs. Tragédie, comédie et poésie s’enchaînent avec virtuosité et sobriété, comme autant de jeux avec le public. Ecouter ces voix, entendre ces ritournelles, c’est un peu comme tourner les pages d’un album aux visages inconnus et en même temps si familiers.

Musée francais de la photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00