Spectacle « Chansons de femmes et d’arbres » à la médiathèque Frayssinet-le-Gélat Lot

La médiathèque intercommunale vous propose un concert en duo, léger et intimiste, avec la cie DIOD Emilie Cadiou et Aude Bouttard. Elles jouent des compositions personnelles et des chansons empruntées à Dick Annegarn, Georges Brassens, Elise Caron, Brigitte Fontaine…. toutes recentrées autour du thème des femmes, des arbres et de la nature.

Début : 2024-03-09 16:30:00

fin : 2024-03-09

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie

