Mirecourt Vosges Mirecourt Spectacle Chansons Contre.

Une création scénique de Vincent Bouchot.

En première partie : Restitution des ateliers vocaux des élèves de Mirecourt et Châtenois.

Première partie : Contrebasse HERVÉ PERRIN • Accordéon DOMINIQUE MARIGNY • Direction de chœur JULIE AUBERT.

Chansons contre ! : Arrangements, mise en scène, chant VINCENT BOUCHOT • Mise en scène, chant NATHALIE DUONG • Batterie, percussions MICHEL DELTRUC • Saxophones CLAUDE GEORGEL • Guitare électrique CHRISTELLE SÉRY • Ingénieure du son, régie générale ANAÏS GEORGEL • Mise en lumière JÉRÔME RIVELAYGUE.

Réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs.

Tarif unique 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. contact@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.tourisme-mirecourt.fr/ École intercommunale de Musique – CCMD

