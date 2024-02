Spectacle Chanson poétique…Toc Café associatif Le Chauffe-Savates Mâlain, samedi 23 mars 2024.

Le TACA, Théâtre Action Clown Asso présente un spectacle musical et clownesque tout public à partir de 8 ans !

« Chanson poétique…Toc, sous la plume de Boby »

Mise en scène Caroline Fornier, Jeu Alain Bouchet, son et lumière Emmanuel Fleury, textes et musiques Boby Lapointe. .

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23 20:30:00

Café associatif Le Chauffe-Savates 28 Rue de la Gare

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@risomes.org

