SPECTACLE CHANSON A RISQUES PAR LE DUO BONITO
Bâtiment l'Atelier 106 Avenue de la République Jarville-la-Malgrange

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 22:00:00
Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle Spectacle déjanté avec grands risques de dérapages clownesques, aux frontières du music-hall, du clown, du théâtre et de la chanson. La chanteuse est explosive, l’homme-orchestre est dans sa cage à musique, il est étrange, il joue de tout… Elle est le seul instrument dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’elle ? 14 chansons, 18 instruments improbables, 1 cochon, 2 clowns et 0 nez rouge. Distribution / Mise en scène Raquel Estève Mora & Nicolas Bernard • chanteuse, musicienne, clown, auteur Raquel Estève Mora • musicien, clown, auteur Nicolas Bernard • aide à la mise en scène Heinzi Lorenzen • conception et fabrication de l’orchestre Vincent Bardin, assisté du Pr Caquard & Nicolas Bernard. Issue d’une des premières promotions de l’Ecole Nationale des Arts de Cirque de Châlons en Champagne (CNAC), la Compagnie des Nouveaux Nez installée en Ardèche a parcouru le monde avec des spectacles phare comme Cinq Folies en Cirque Mineur, et poursuit des tournées dans la France entière avec différents projets, dont le Duo Bonito. accueil@mjcjarvillejeunes.fr +33 3 83 50 38 80 http://mjcjarvillejeunes.fr/duo-bonito-chansons-a-risques-2/ MJC Jarville

