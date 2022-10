SPECTACLE – CHANDELLE – BEZIERS – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

SPECTACLE – CHANDELLE – BEZIERS – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES, 6 novembre 2022, . SPECTACLE – CHANDELLE – BEZIERS – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES



2022-11-06 – 2022-11-06 À l’aide d’une allumette, une étincelle jaillit et une petite boule toute chaude permet de réchauffer notre petite dormeuse. La lumière vacille, la flamme danse et attire à mille rêveries.

La compagnie Caracole vous invite à un instant de rêverie, une veillée au coin du feu, métaphore de danger et de beauté, de ce qui nous attire et nous fait du bien et ce qui peut nous nuire si nous ne le maitrisons pas.

Pour les enfants entre 1 à 6 ans.

Sur présentation de la carte d’abonné. À l’aide d’une allumette, une étincelle jaillit et une petite boule toute chaude permet de réchauffer notre petite dormeuse. La lumière vacille, la flamme danse et attire à mille rêveries. La compagnie Caracole vous invite à un instant de rêverie, une veillée au coin du feu…De 1 à 6 ans. Sur présentation de la carte d’abonné. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville