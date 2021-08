[spectacle] Chahîd INU Champollion,81000 Albi, 25 novembre 2021, Albi.

Chahîd retrace le parcours de Nicolas Bons, jeune Toulousain parti en 2013 faire le djihad en Syrie, accompagné de son demi-frère Jean-Daniel. Après avoir été endoctrinés, instrumentalisés et médiatisés, ils ont été sacrifiés… Ceux qui les ont manipulés les ont exploités jusqu’à les anéantir. Sous la forme d’un témoignage fictif s’adressant à sa mère, cette proposition immersive, seul en scène, invite les spectateurs à mieux concevoir les origines de la tragédie. Ramener le terroriste à l’individu et donner à voir un jeune homme en plein désarroi permet de comprendre avec plus de discernement les raisons d’une bascule dans la radicalisation, de provoquer du doute, de la compréhension et de la tolérance, pour défendre l’idée que l’empathie et la compassion doivent l’emporter sur la colère, la haine et le désir de vengeance, même quand cela défie l’entendement. Ecriture et jeu : Vincent Dufour, Compagnie 4e acte

