Spectacle c’était très bien Thann, mardi 21 mai 2024.

Confidence sur la relation entre un enfant des années 80, et un acteur comique français. Ce petit mémorial est un hommage vivant qui n’a d’autre valeur que celle qu’elle représente aux yeux de celui qui raconte, pour celles et ceux qui l’écoutent.

C’était très bien est un récit de vie, entre un homme, enfant des années 80, et un acteur comique français.

C’est l’histoire d’un lien qui commence à l’enfance et qui tient toujours, qui peut prêter à sourire, qui peut agacer mais qui peut toucher et émouvoir.

Ce spectacle est un rendez-vous truffé d’anecdotes, de coïncidences, de bizarreries et de choses vécues mélangées. Cet hommage vivant n’a d’autre valeur que celle qu’elle représente aux yeux de celui qui raconte, pour ceux qui l’écoutent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 20:00:00

fin : 2024-05-21 21:00:00

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

