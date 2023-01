Spectacle “C’est toujours la faute du loup” Aubas Aubas Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne

kb:France7524

Spectacle “C’est toujours la faute du loup” Aubas, 6 février 2023, Aubas Aubas. Spectacle “C’est toujours la faute du loup” Place du Platane Salle des fêtes Aubas Dordogne Salle des fêtes Place du Platane

2023-02-06 15:30:00 – 2023-02-06

Salle des fêtes Place du Platane

Aubas

Dordogne Aubas Cette pièce de théâtre est proposée par Les 24 Compagnie et la Compagnie Mordre la Brume. “C’est aujourd’hui l’ouverture du grand tribunal d’hiver. Pour la première fois les grand-es méchant-es des contes et des histoires vont être jugé-es. En guise d’ouverture il est nécessaire de juger le plus grand des grands méchants : Le Grand Méchant Loup. Un accusé, des témoins, des victimes et de grandes questions : Le loup a-t-il enlevé et dévoré grand-maman ? Tous les loups sontils de grands méchants loups ? “C’est Toujours La Faute Du Loup ?” c’est aussi l’histoire d’amitié entre une petite fille rebelle et un loup végétarien.” Une histoire sur la différence, le jugement, la construction sociale et culturelle qui traite de la singularité de chaque être vivant. Durée : 30mn. A partir de 4 ans. Cette pièce de théâtre est proposée par Les 24 Compagnie et la Compagnie Mordre la Brume. Une histoire sur la différence, le jugement, la construction sociale et culturelle qui traite de la singularité de chaque être vivant. Durée : 30mn. A partir de 4 ans. +33 6 81 08 88 41 ©Angela de Pixabay

Salle des fêtes Place du Platane Aubas

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Aubas, Dordogne, kb:France7524 Autres Lieu Aubas Adresse Aubas Dordogne Salle des fêtes Place du Platane Ville Aubas Aubas lieuville Salle des fêtes Place du Platane Aubas Departement Dordogne

Aubas Aubas Aubas Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubas-aubas/

Spectacle “C’est toujours la faute du loup” Aubas 2023-02-06 was last modified: by Spectacle “C’est toujours la faute du loup” Aubas Aubas 6 février 2023 Aubas Aubas kb:France7524 Dordogne Place du Platane Salle des fêtes Aubas Dordogne

Aubas Aubas Dordogne