Aillon-le-Jeune salle de l'Europe Aillon-le-Jeune, Savoie Spectacle c’est quoi ce clown salle de l’Europe Aillon-le-Jeune Catégories d’évènement: Aillon-le-Jeune

Savoie

Spectacle c’est quoi ce clown salle de l’Europe, 15 février 2022, Aillon-le-Jeune. Spectacle c’est quoi ce clown

salle de l’Europe, le mardi 15 février 2022 à 18:00

Après avoir endossé les vêtements de clown contenus dans la valise, il va tenter d’apprendre à jongler, à mimer et reproduire… Il trouvera divers objets de magie mais également des marionnettes qui l’emmèneront dans leur univers, et bien d’autres surprises. Sur un air de Jazz manouche et d’électro swing, mime, facéties, musique, jonglage, petites illusions et surtout interactivité, emporteront le public à la découverte de ce clown ! De quoi faire naître des vocations aux petits comme aux grands. Durée : 45min Tout public Par la Cie Yannim

3 euros par personne

En trouvant, cachée sous un banc, une valise contenant des accessoires de clown, Yannim va découvrir le monde du cirque ! salle de l’Europe aillon le jeune Aillon-le-Jeune Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aillon-le-Jeune, Savoie Autres Lieu salle de l'Europe Adresse aillon le jeune Ville Aillon-le-Jeune lieuville salle de l'Europe Aillon-le-Jeune