Spectacle “C’est quelqu’un qui s’est fait briser le cœur, quoi” Médiathèque Diderot, 22 janvier 2022, Rezé.

Médiathèque Diderot, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Proposé, à la Galerie Diderot, en écho de de la construction du spectacle pluridisciplinaire** _**Jamais au paradis !**_**, de Lenparrot, Cyril Pedrosa, Marion Le Nevet et Sarah Maison programmé à la Soufflerie le 21 janvier 2022.** Sous forme d’interview, le dessinateur Cyril Pedrosa et la comédienne Marion Le Nevet feront se répondre pour les Nuits de la lecture les paroles de chansons et des extraits des entretiens réalisés avec ces jeunes d’aujourd’hui, les dessins imaginés pour le spectacle et des portraits de jeunes réalisés à Saint-Gratien (95), ainsi que des passages d’oeuvres littéraires qui ont nourri leur réflexion, de Sally Rooney à Maya Angelou en passant par Mona Chollet. Abreuvés d’amour depuis le berceau, les chansons et les livres nous comptant depuis notre plus tendre enfance le bonheur salvateur de La rencontre, du prince charmant, les princesses tout aussi charmantes attendent et comptent là-dessus. En grandissant, que reste-t-il de ces promesses pour tout ce petit monde ? Si la rencontre de l’autre se concrétise l’adolescence venant, comment ne pas en être un brin déstabilisé ? Pour créer le spectacle pluridisciplinaire _Jamais au paradis !_, Lenparrot, Cyril Pedrosa, Marion Le Nevet et Sarah Maison sont partis du répertoire de Burt Bacharach et on interrogés de jeunes adultes entre 15 et 25 ans sur le sens de ces paroles des années 1960 à leurs yeux.

Gratuit, sur inscription sur place uniquement, dès 10h le jour-même

Lecture performée et illustrée

Médiathèque Diderot Place Lucien-Le Meut 44400 Rezé Rezé La Houssais Loire-Atlantique



