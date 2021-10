SPECTACLE ‘C’EST PARTI MON KIKI’ Frouard, 17 octobre 2021, Frouard.

SPECTACLE ‘C’EST PARTI MON KIKI’ 2021-10-17 10:00:00 – 2021-10-17 11:00:00 Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard

Sur la scène, un vibraphone, un comédien-musicien, Kiki le chien en peluche et tout un joyeux bazar… Dans son antre de petit garçon, un personnage accompagné de son fidèle compagnon invite le public à un étonnant spectacle visuel et sonore où, grâce à une utilisation loufoque et détournée de casseroles, abat-jour, boîtes en fer, roue de vélo et jouets mécaniques, il crée une farandole de sons et d’images drôles et tendres.

Jacques Tellitocci, compositeur, interprète, et multi-instrumentiste, aidé de sa vélocité rythmique, de son armada de jouets sonores et de vidéos d’archives, fait valser le public, toutes générations confondues, entre diaporama de famille et cirque burlesque miniature.

Jacques Tellitocci : Interprétation et vibraphone Olivier Prou et Pascal Parisot: Mise en scène Laurent Meunier: Scénographie et Vidéo Nicolas Colle et Guillaume Lenson: Création et régie lumière Jean Luc Malavasi : Régie générale et son

tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 https://www.culture.frouard.fr/

tgp

dernière mise à jour : 2021-09-27 par