Spectacle "C'est maman à moi" Soustons

Soustons

Spectacle "C'est maman à moi" Place des Arènes Médiathèque Soustons

2022-04-30

Soustons Landes EUR Spectacle avec Breloque et Bricole Compagnie Lilou veut son bibi. Lilou veut faire pipi. lilou par-ci, Lilou par-là… Allez, viens Lilou ! Viens dans mes bras… Durée 20 min.

De 1 à 6 ans

Place des Arènes Médiathèque Soustons

