[Spectacle] Ces gens-là Petit-Caux, 29 novembre 2022, Petit-Caux.

[Spectacle] Ces gens-là

/Espace culturelle Scène en mer, Belleville-sur-Mer Petit-Caux Seine-Maritime

2022-11-29 19:00:00 – 2022-11-29

Petit-Caux

Seine-Maritime

Petit-Caux

Ces gens-là est un spectacle issu d’un atelier d’insertion professionnelle par le théâtre, projet ‘Paroles de femmes’ porté par le PLIE, en partenariat avec Terres de Paroles.

Comment un événement traumatique peut-il nous mettre au ban de la société ? Comment s’en relever ?

C’est l’histoire de six femmes vivant à Dieppe et ses alentours, qui ne s’étaient jamais rencontrées auparavant, et qui pourtant sont réunies aujourd’hui par le même combat.

Dans un acte d’irrévérence, elles viendront dire ce que l’on a pas envie d’entendre. Elles prendront la parole au nom de ‘ces gens-là’, celles et ceux qui ne font pas partie de la norme, qu’on étouffe et qu’on invisibilise.

Vaillantes, elles viendront briser le silence pour nous raconter leurs histoires, porter l’étendard de leur liberté, et devenir celles qu’elles veulent être.

Ici commence leur transformation.

Petit-Caux

