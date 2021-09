SPECTACLE CERFS-VOLANTS Portiragnes, 5 septembre 2021, Portiragnes.

SPECTACLE CERFS-VOLANTS 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Portiragnes Hérault

SPECTACLE DE C E R F S – V O L A N T S

Les cerfs-volants vont colorer le ciel de Portiragnes-Plage !

Nouvelle formule cette année en remplacement du Festival du vent avec la présence de cerfs-volants dans le ciel Portiragnais.

De gros cerfs-volants mono-fils coloreront le ciel de 10h à 18h.

Pas de compétition, pour profiter de cette animation, simplement le plaisir de voir ces énormes structures se mouvoir au grès du vent.

Deux rendez-vous incontournables et pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter, deux dates :

le dimanche 5 septembre et le samedi 11 septembre .

Rendez-vous : face au parking du Labech, au niveau du toboggan aquatique, et face au parking de front de mer.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables et notamment du sens et de la force du vent.

+33 4 67 90 92 51

dernière mise à jour : 2021-08-24 par