Centre culturel Le Moulin, le samedi 18 septembre à 18:00

**Spectacle Cycl’Loko : La grande cérémonie par la Compagnie Monde à Part** _”Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès._ _Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale._ _Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté._ _Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouille » manipulée.”_ En extérieur sur le ramier devant le Moulin (repli en salle en cas de mauvais temps). Sur place, petite restauration sucrée dès 17h. [Teaser](https://youtu.be/GZkFPfkDnjQ)

Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».

Centre culturel Le Moulin 14 avenue de la gare 31120, Roques Roques Haute-Garonne



