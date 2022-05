SPECTACLE – CENT MÈTRES PAPILLON Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange

SPECTACLE – CENT MÈTRES PAPILLON Jarville-la-Malgrange, 13 mai 2022
Le KIOSQUE 15 rue FOCH

2022-05-13 20:30:00 – 21:30:00

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, raconte l’étonnant parcours de Larie, 16 ans, qui rêve d’être un champion de la « glisse ». Presque 9000 kilomètres au compteur. A la nage. Le matin et le soir comme l’exige l’entraînement, tandis que les week-ends sont rythmés par les compétitions. Entre le plaisir de la glisse et la dictature du chronomètre, entre l’enthousiasme et l’épuisement, nous suivons ce jeune athlète dans son trépidant parcours.

LE COMEDIENEST NOMINE AUX MOLIERES 2022 POUR SON INTERPRETATION DANS CE SPECTACLE. +33 3 83 50 38 80 http://mjcjarvillejeunes.fr/ Romain Capelle

Le KIOSQUE 15 rue FOCH

