Spectacle Cendrillon(s), 26 août 2022, .

Spectacle Cendrillon(s)



2022-08-26 19:00:00 – 2022-08-26 22:30:00

21h15 : pour la 9ème année consécutive, la Cie Tout Droit Jusqu'au Matin et la Communauté des communes des Luys en Béarn proposent un spectacle en extérieur pour et par les habitants. Cette année, c'est la commune de Mazerolles qui nous accueille pour une adaptation contemporaine et vitaminée de Cendrillon. Encadrés par l'équipe pro de la Compagnie, une écriture originale pour une 30aine de comédiens et musiciens amateurs. « Cendrillon ? Voilà une fille qui perd sa chaussure au bal et forcément le prince va tout faire pour la retrouver. Mais bon, on est en 2022. Doit – on, pour être heureux, trouver chaussure à son pied ? « . Sur réservation obligatoire. En plein air. Restauration sur place dès 19h.

