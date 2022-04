Spectacle “Cendrillon” Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Catégories d’évènement: Aube

Brienne-la-Vieille

Spectacle “Cendrillon” Brienne-la-Vieille, 8 juillet 2022, Brienne-la-Vieille. Spectacle “Cendrillon” Brienne-la-Vieille

2022-07-08 – 2022-07-08

Brienne-la-Vieille Aube Brienne-la-Vieille La compagnie “Les ombres des soirs” reviennent pour vous présenter une pièce de théâtre itinérante “Cendrillon”. Venez découvrir cette pièce de théâtre ! lesamisdebassefontaine@gmail.com http://www.basse-fontaine.com/ La compagnie “Les ombres des soirs” reviennent pour vous présenter une pièce de théâtre itinérante “Cendrillon”. Venez découvrir cette pièce de théâtre ! Brienne-la-Vieille

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-la-Vieille Autres Lieu Brienne-la-Vieille Adresse Ville Brienne-la-Vieille lieuville Brienne-la-Vieille Departement Aube

Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brienne-la-vieille/

Spectacle “Cendrillon” Brienne-la-Vieille 2022-07-08 was last modified: by Spectacle “Cendrillon” Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille 8 juillet 2022 Aube Brienne-la-Vieille

Brienne-la-Vieille Aube