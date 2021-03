Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Spectacle : Celtic Legends Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Spectacle : Celtic Legends, 9 décembre 2021-9 décembre 2021, Montluçon. Spectacle : Celtic Legends 2021-12-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-09 Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon Allier Montluçon EUR 33 Celtic Legends vous apporte la danse, la musique et les chansons irlandaises traditionnelles à 100% en direct. billetterie@centreathanor.com https://www.centreathanor.com/ Celtic Legends vous apporte la danse, la musique et les chansons irlandaises traditionnelles à 100% en direct.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Ville Montluçon