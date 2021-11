Lemberg Lemberg SPECTACLE : CÉLESTINE ET MANTEAU BLANC Lemberg Lemberg

SPECTACLE : CÉLESTINE ET MANTEAU BLANC Lemberg, 23 décembre 2021

2021-12-23 14:30:00 – 15:30:00

Lemberg Moselle Lemberg Spectacle de Noël proposé dans le cadre de Noël en Moselle. Grand-mère Célestine est un peu magicienne. Elle a le pouvoir de réchauffer les coeurs d’enfants, les petits bouts de nez glacés et les oreilles gelées, en racontant, vous savez quoi ? Des histoires de neige et de froid. Sur réservation, nombre de places limité.

Conte, magie et ventriloque à partir de 3 ans.

Durée : 45 min +33 6 83 20 59 27 Célestine et manteau blanc

Domino's bar 2 rue du Lotissement Lemberg

