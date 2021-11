Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Spectacle Ce qu’il nous reste Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Spectacle Ce qu’il nous reste Aire-sur-l’Adour, 10 décembre 2021, Aire-sur-l'Adour. Spectacle Ce qu’il nous reste Rue de la Plaine Chapiteau de l’Afca Aire-sur-l’Adour

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 22:00:00 Rue de la Plaine Chapiteau de l’Afca

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour EUR 8 12 Spectacle – Ce qu’il nous reste – Compagnie AVEC Venez en famille rencontrer Jeanne et Rose le vendredi 10 décembre sous le chapiteau de l’AFCA, elles ont plein de souvenirs à vous partager! Infos et réservation afcasecretariat@wanadoo.fr ou 05.58.71.66.94 Spectacle – Ce qu’il nous reste – Compagnie AVEC Venez en famille rencontrer Jeanne et Rose le vendredi 10 décembre sous le chapiteau de l’AFCA, elles ont plein de souvenirs à vous partager! Infos et réservation afcasecretariat@wanadoo.fr ou 05.58.71.66.94 +33 5 58 71 66 94 Spectacle – Ce qu’il nous reste – Compagnie AVEC Venez en famille rencontrer Jeanne et Rose le vendredi 10 décembre sous le chapiteau de l’AFCA, elles ont plein de souvenirs à vous partager! Infos et réservation afcasecretariat@wanadoo.fr ou 05.58.71.66.94 afca

Rue de la Plaine Chapiteau de l’Afca Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT Aire sur l’Adour

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Rue de la Plaine Chapiteau de l'Afca Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Rue de la Plaine Chapiteau de l'Afca Aire-sur-l'Adour