Ille-et-Vilaine Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale,

la compagnie « Les Echappés du Bal » en Résidence Mission vous offre ce spectacle gratuit, à partir de 8 ans. Nourris de rencontres et d’un travail de récoltes auprès de familles, « Ce qui nous lie » est un spectacle-témoin. Sur scène, quatre comédiens viennent faire entendre les paroles du dialogue des âges. Ils invitent le spectateur à pousser les portes du cercle familial en prenant pour élément central la perte d’autonomie du parent vieillissant. A travers des tableaux sensibles qui donnent à voir des moments de vie, ils interrogent, avec poésie et humour, la complexité des nouveaux liens qui se tissent. Soutenu par le Département d’Ille et Vilaine, la Région Bretagne, Rennes Métropole, les villes de Montgermont, Saint Méen-Le-Grand et Vezin le Coquet. Tremblay Salle multifonctions Val-Couesnon

