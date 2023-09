Spectacle : Ce bleu qui nous relie Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants adolescents. Jusqu’à 3 ans. gratuit

La médiathèque vous propose à l’occasion du temps fort « A hauteur de bébé » , un spectacle dédié aux tout-petits pour explorer sensations, émotions et premiers souvenirs aquatiques

Cie et puis donc… vous propose un spectacle dédié aux tout-petits pour explorer sensations, émotions et premiers souvenirs aquatiques. Mots et chansons rythment les images… Le corps et ses mouvements jouent avec objets et matières : carton, tissus, instruments… Ensemble, pour plonger dans des évocations de l’eau et de la mer, de la vie qui vient de la mer, de la mer et ses eaux bleues… Une invitation au jeu, au bercement des corps, au clapotis de la voix, au flottement de l’imagination..

Durée : 35 min

DISTRIBUTION

Conception, texte et interprétation : Roxana Carrara

Scénographie : Roxana Carrara et Julie Mahieu

Regard chorégraphique : Jessica Bonamy

Ecoute musicale : Mariam Lompo

Régie : Flore Dupont

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

