Spectacle 'Cassez les chaînes !' Munster, 7 mai 2022

L'Esclavage, les Libertés et Victor Schoelcher

Virginie Schelcher est originaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, berceau de la famille de Victor Schoelcher dont elle est une humble descendante. Avec Dominique Zinderstein, son complice de toujours, elle a collecté des textes, des poèmes, recueilli des témoignages jusqu'en Martinique, lu des essais et, bien entendu des biographies du grand homme. De là, sont nées des chansons, des musiques, des histoires où les deux artistes chantent, jouent et racontent l'horreur de la traite humaine et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Un voyage dans le passé, mais aussi dans notre époque où le fléau persiste malheureusement encore et toujours…

Avec la Cie Le Vent en poupe
Ados-Adultes / 1h15
Sur inscription

+33 3 89 77 24 43

