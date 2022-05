Spectacle: Casse noisette de Saint-Petersburg ballets russes

Spectacle: Casse noisette de Saint-Petersburg ballets russes, 25 janvier 2023, . Spectacle: Casse noisette de Saint-Petersburg ballets russes

2023-01-25 20:00:00 – 2023-01-25 Casse Noisette de Piotr Tchaikovski vous est présenté par l’orchestre de Saint-Petersburg ballets russes, au Zénith de Pau. Casse Noisette de Piotr Tchaikovski vous est présenté par l’orchestre de Saint-Petersburg ballets russes, au Zénith de Pau. Casse Noisette de Piotr Tchaikovski vous est présenté par l’orchestre de Saint-Petersburg ballets russes, au Zénith de Pau. Zénith de Pau dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville