Spectacle • Cascade, Festival Latitudes Contemporaines Le Grand Sud, 8 juin 2022, Lille.

Le Grand Sud, le mercredi 8 juin à 19:30

Meg Stuart et sept danseurs examinent comment s’opposer au temps dit « linéaire ». Au travers de rythmes et structures complexes, ils lancent leur corps et leur imaginaire dans un nouvel espace temporel, inventent une nouvelle Terre et remettent en équilibre des dénouements inévitables. Ce jeu de refus et de prise en charge est propulsé par le dérèglement : les ruées et les chutes se succèdent, les corps perdent leurs repères, les principes sont réitérés, suspendus et transformés. Les danseurs, balançant sur le fil de l’incertitude, se demandent quels rêves ils doivent abandonner afin de continuer à rêver, quel corps ils doivent acquérir afin de pouvoir tenir le coup. Cascade est une capitulation à ce que nous ne savons pas de l’autre, une chute libre dans le temps qui s’effrite. Le scénographe Philippe Quesne s’engage dans une première collaboration avec Meg Stuart/Damaged Goods. La musique a été composée par Brendan Dougherty.

14/5 €

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord



