Amiens Amiens Amiens, Somme Spectacle : Carte blanche au CaBaret GraBuge Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Spectacle : Carte blanche au CaBaret GraBuge Amiens, 25 septembre 2021, Amiens. Spectacle : Carte blanche au CaBaret GraBuge 2021-09-25 20:00:00 – 2021-09-25 21:30:00

Amiens Somme Amiens 10 Le partenariat entre le Musée de Picardie et le CaBaret GraBuge s’est cristallisé autour de deux femmes de caractère : la comédienne Rachel jouant Lady Macbeth sur le tableau de C.L.L. Müller. Quand l’idée a germé de faire du musée notre terrain de jeu pour une soirée, l’envie de jouer la scène représentée s’est imposée. Mais, de visites en visites, les tableaux, les portraits d’autres femmes, célèbres ou pas, historiques ou de fiction, semblaient nous dire : “Et nous… ?”. C’est donc à une intrusion pour un parcours-hommage à ces figures féminines que nous vous convions … à la sauce C.B.G.B. (trop sérieux s’abstenir). Préparez vos lampes frontales ! Réservation obligatoire 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com Le partenariat entre le Musée de Picardie et le CaBaret GraBuge s’est cristallisé autour de deux femmes de caractère : la comédienne Rachel jouant Lady Macbeth sur le tableau de C.L.L. Müller. Quand l’idée a germé de faire du musée notre terrain de jeu pour une soirée, l’envie de jouer la scène représentée s’est imposée. Mais, de visites en visites, les tableaux, les portraits d’autres femmes, célèbres ou pas, historiques ou de fiction, semblaient nous dire : “Et nous… ?”. C’est donc à une intrusion pour un parcours-hommage à ces figures féminines que nous vous convions … à la sauce C.B.G.B. (trop sérieux s’abstenir). Préparez vos lampes frontales ! Réservation obligatoire 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 Le partenariat entre le Musée de Picardie et le CaBaret GraBuge s’est cristallisé autour de deux femmes de caractère : la comédienne Rachel jouant Lady Macbeth sur le tableau de C.L.L. Müller. Quand l’idée a germé de faire du musée notre terrain de jeu pour une soirée, l’envie de jouer la scène représentée s’est imposée. Mais, de visites en visites, les tableaux, les portraits d’autres femmes, célèbres ou pas, historiques ou de fiction, semblaient nous dire : “Et nous… ?”. C’est donc à une intrusion pour un parcours-hommage à ces figures féminines que nous vous convions … à la sauce C.B.G.B. (trop sérieux s’abstenir). Préparez vos lampes frontales ! Réservation obligatoire 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com J.Jacques / Musée de Picardie dernière mise à jour : 2021-08-31 par SIM Picardie – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville 49.89056#2.2952