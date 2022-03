Spectacle : Carmen Flamenco Chauny, 25 mars 2022, Chauny.

Spectacle : Carmen Flamenco Chauny

2022-03-25 – 2022-03-25

Chauny Aisne Chauny

30 Rendez-vous le vendredi 25 mars à 20h30 au Forum de Chauny pour une soirée riche en couleurs avec du flamenco, chant lyrique et théâtre.

Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre immortelle de Bizet et de Mérimée, un spectacle mêlant théâtre, chant lyrique, cante et danse flamenco. Une forme de retour aux sources… Don José (Benjamin Penamaria), du fond de sa prison sévillane, se souvient et nous raconte l’histoire de la rebelle andalouse.

C’est dans cette même ville que l’officier rencontre la belle gitane éprise de liberté…

Son récit s’entremêle aux airs célèbres interprétés par Carmen (Magali Paliès) pour le chant lyrique et par Luis de la Carrasca pour le Flamenco.

Quel opéra se prête autant que Carmen à des variations et adaptations de ces airs vers l’Art Flamenco ? Aucun. Comment faire surgir le « Duende » qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux

puissants, lyrique et « Cante Jondo », illustrés par les gestes et mouvements savoureux des « bailaores ».

Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués par les rythmes

syncopés de la musique flamenco se mêlent et portent les personnages

de Don José et Carmen vers leur destin tragique.

Durée : 1h20

Tout public

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 26€

Moins de 12 ans : 15€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Forum de Chauny

Chauny

