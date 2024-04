Spectacle Cardio-Jazz Amiens, jeudi 30 mai 2024.

Spectacle Cardio-Jazz Amiens Somme

Cardio-Jazz

par la Compagnie du Poulailler

Cardio-Jazz est une performance poético-sportive, un monologue polyphonique pour un cycliste, un piano et une contrebasse, presque un seul en selle durant lequel les faux-plats, les faux cols pulsent et s’ajustent sur les notes et les mots. Etape de montagne et improvisation jazz ne font plus qu’un, jusqu’au dépassement ultime, à la limite de la folie.

Mise en scène, voix et vélo par Sam Savreux, contrebasse, Bertrand Blandin et piano, Romain Villet

A partir de 12 ans

Date et horaire :

30 mai 2024, 18:00

fin : 18:40

20 Rue d’Assas

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France

