Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois 8 Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, cette tortue, et cela va la mener d’aventures en épreuves, d’erreurs en succès. Cette soif d’eau devient, au fil des rencontres, gourmandise, soif d’histoires, soif d’amitié…Et voilà une tranche de vie de tortue, vécue dans son inséparable carapace.

Carapace pour se cacher, bien sûr, mais surtout pour y concocter des astuces (car elle est maligne, cette tortue) et même pour danser le tango !

Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le cœur de la tortue… Le spectacle aura lieu au Centre culturel Camille Claudel, situé à Fère-en-Tardenois. A partir de 3 ans

Prix : de 7 € à 14 €

