[Spectacle] CARA MIA Dieppe, 13 mai 2022, Dieppe.

[Spectacle] CARA MIA La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe

2022-05-13 – 2022-05-13 La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Monique et Magalie forment un duo disco. Elles reprennent les tubes du groupe

légendaire Baccara (Yes Sir, I can Boogie).

Suite à un accident, Monique doit se trouver une nouvelle partenaire. Elle choisit une

jeune danseuse à qui elle apprend toutes les chorégraphies. Au fil des répétitions, elle voit la jeune femme se glisser dans son rôle avec une habileté troublante. Gloire, meurtres et boules à facettes !

CARA MIA vous invite à revivre les dernières heures du disco aux côtés de deux divas au charme… FATAL !

Ce spectacle s’est monté en résidence à la Sirène à Barbe.

Tarif exceptionnel pour la toute première représentation « sortie de résidence »

simon@lasireneabarbe.fr +33 6 74 41 67 83 http://lasireneabarbe.com/

La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe

