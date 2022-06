Spectacle « Capitaines de l’histoire »

Spectacle « Capitaines de l'histoire »



2022-07-19 – 2022-07-19 Pour un public familial !

Un grand voyage au sein des océans à la recherche des pierres perdues aux 4 coins du monde. Interprété par la Compagnie Arti’ Show de l’espace jeunes de la ville de Pont de l’Arche.

Accès libre et gratuit.

Détails Other Lieu Adresse lieuville