Brest Brest 29200, Brest Spectacle “Capitaine Fée” Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

Brest

Spectacle “Capitaine Fée” Brest, 13 novembre 2021, Brest. Spectacle “Capitaine Fée” Brest

2021-11-13 14:00:00 – 2021-11-14

Brest 29200 Les enfants âgés de 3 à 10 ans embarquent avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau

pirate où ils rencontreront un chevalier valeureux mais peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de personnages

tendres et farfelus. Organisé par la Comédie du Finistère. +33 6 19 88 07 10 Les enfants âgés de 3 à 10 ans embarquent avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau

pirate où ils rencontreront un chevalier valeureux mais peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de personnages

tendres et farfelus. Organisé par la Comédie du Finistère. Brest

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29200, Brest Autres Lieu Brest Adresse Ville Brest lieuville Brest