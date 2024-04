Spectacle Cap’ par la Compagnie L’Enjoliveur Les Eyzies, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle Cap’ par la Compagnie L’Enjoliveur Les Eyzies Dordogne

Venez prendre le large en famille le temps d’une soirée avec la Compagnie L’Enjoliveur qui vient jouer son spectacle « Cap » un fin mélange de cirque, d’humour et de poésie le tout en musique ! Venez embarquer pour ce voyage où vous pourrez croiser de drôles de choses et de drôles d’oiseaux…dont l’albatros de Baudelaire en filigrane ! 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Plaine des Bisons

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso@festival-brikabrak.fr

